Kosovo-Italia: Di Maio ringrazia militari della Kfor per straordinario lavoro in circostanze difficili

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso ai militari della missione Nato in Kosovo (Kfor) "la profonda riconoscenza" del governo e dei cittadini italiani "per lo straordinario lavoro che portate avanti, con professionalità e altissimo senso dello Stato, anche in circostanze così difficili". Lo riferisce la Farnesina tramite Twitter, diffondendo una foto della visita odierna di Di Maio al quartier generale della Kfor a Pristina. Nel corso della sua visita nella capitale kosovara, Di Maio ha avuto colloqui con il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici, e con la ministra degli Esteri di Pristina Meliza Haradinaj. (Res)