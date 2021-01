Kosovo: ministro Salute, prime dosi vaccino anti Covid arriveranno a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 raggiungano il Kosovo entro febbraio del prossimo anno. Lo ha detto il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj in un'intervista a “Rtk”. "Ho appena ricevuto una e-mail che conferma ufficialmente che il primo contingente di vaccini arriverà a febbraio. Questa è un'ottima notizia per i cittadini del Kosovo". Zemaj ha tuttavia sottolineato che potrebbe essere possibile che un diverso tipo di vaccino contro il Covid arrivi anche prima, poiché gli sforzi del Kosovo per ottenere un vaccino sono diffusi su diversi fronti. (Alt)