Kosovo-Serbia: fonti stampa, Ue invita due Paesi a collaborazione in vaccinazione anti Covid

- L'Unione europea ha invitato il Kosovo e la Serbia a collaborare nella vaccinazione contro il Covid- 19. L'Ue, tuttavia, ha preferito non commentare direttamente le critiche del Kosovo contro "la distribuzione illegale di dosi di vaccino provenienti dalla Serbia". Un portavoce dell'Ue ha dichiarato a “Radio Free Europe”: "Stiamo seguendo gli sviluppi e i rapporti relativi alla distribuzione dei vaccini. Le autorità in Serbia e Kosovo devono cooperare strettamente in linea con gli accordi pertinenti del dialogo sulla circolazione delle merci e la certificazione dei prodotti farmaceutici". Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, la consegna di vaccini nel nord del Kosovo da parte della Serbia non sarebbe stata bloccata se fossero stati utilizzati i canali di comunicazione ufficiali. "Abbiamo un accordo siglato a Bruxelles che consente una comunicazione formale e ufficiale attraverso gli uffici di collegamento. Se la Serbia e il suo presidente, Aleksandar Vucic, si fossero comparti seriamente, avrebbero perseguito vie legali per il vaccino e nessuno lo avrebbe impedito", ha detto Hoti. (segue) (Alt)