Kosovo-Serbia: fonti stampa, Ue invita due Paesi a collaborazione in vaccinazione anti Covid (2)

- "Non esiste una logica statale o umana per vietare i vaccini a una determinata minoranza", ha aggiunto il premier. Hoti ha detto che è evidente che i vaccini sono entrati illegalmente nel territorio del Kosovo e che le autorità di Bruxelles ne sono state informate. "Abbiamo preso le misure necessarie e i meccanismi giudiziari stanno indagando sui modi in cui questi vaccini sono entrati", ha concluso il premier. Secondo la la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, il governo, tuttavia, è colpevole dei ritardi nell'arrivo dei vaccini contro il Covid-19, che non giungeranno nel Paese prima di aprile. "Altri Paesi della regione sono avanti a noi; per questo dobbiamo ritenere responsabile il governo del fatto che non siamo pronti e che i vaccini arriveranno probabilmente solo dopo aprile", ha affermato la presidente. Commentando la vicenda del presunto ingresso di vaccini contri il Covid-19 dalla Serbia nel nord del Kosovo, Osmani ha osservato che si tratta di una "violazione flagrante" degli accordi mediati dall'Ue tra Belgrado e Pristina. Secondo la presidente kosovara, la Serbia sta tentando in questo modo di destabilizzare il Kosovo. (Alt)