Kosovo: associazione imprenditori, economia devastata dal Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kosovo è stata devastata dal coronavirus e che la ripresa economica richiederà due anni. È quanto affermato da Agim Shahini, presidente dell’Alleanza degli imprenditori in Kosovo, in un'intervista a “Klan Kosova”. "Secondo le nostre stime, il Kosovo ha perso oltre 1,5 miliardi di euro a causa della crisi provocata dal coronavirus. Abbiamo perso anche oltre il 50 per cento degli investimenti stranieri e abbiamo perso anche le rimesse", ha aggiunto Shahini.(Alt)