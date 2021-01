Kosovo: fonti stampa, a breve pubblicazione sentenza Corte costituzionale su voto a governo Hoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Kosovo dovrebbe pubblicare a breve il testo completo della sentenza in merito all'irregolarità del voto del Parlamento dello scorso giugno che ha portato alla formazione del governo guidato da Avdullah Hoti. A riferirlo è il quotidiano "Koha Ditore", secondo cui la sentenza potrebbe essere pubblicata anche in giornata sul portale della Corte costituzionale, oltre ad essere inviata alle parti coinvolte nel caso. La Corte dovrebbe anche annunciare la necessità di nuove elezioni politiche in Kosovo. Il voto anticipato, secondo fonti di "Koha", potrebbe tenersi già a febbraio, nelle date del 7 o del 14 del mese. (segue) (Seb)