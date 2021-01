Business news: Bolivia, Banca mondiale prevede crescita del pil del +3,9 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) prevede per la Bolivia una crescita del pil del +3,9 per cento nel 2021. È quanto afferma il rapporto sulle prospettive dell'economia globale. Il dato peggiora sensibilmente la proiezione contenuta nel precedente rapporto della Bm di ottobre del 2020, dove si prevedeva un rimbalzo del 4,4 per cento nell'anno successivo a quello dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Il documento dell'organizzazione multilaterale migliora d'altra parte le stime finali relative al 2020, portandole da un -7,3 per cento a un -6,7 per cento. La Bm aveva sottolineato ad ottobre per la Bolivia la necessità di ridurre il deficit fiscale e di rafforzare il settore finanziario, due fattori che potrebbero limitare la ripresa nel 2021. Gli analisti di Washington ritengono che nel caso della Bolivia "affrontare gli squilibri macroeconomici, stimolare la domanda di lavoro e proteggere i vulnerabili è fondamentale per preservare la stabilità e promuovere una crescita inclusiva". (Res)