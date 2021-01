Business news: Perù, spagnola Grenergy collega a rete due parchi eolici da 36,8 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Grenergy ha collegato alla rete elettrica due parchi eolici in Perù con una capacità totale di 36,8 Mw. Secondo quanto riferito dall'azienda energetica spagnola in una nota, si tratta dei parchi "Duna" e "Huambos", situati a Chota, provincia di Cajamarca, a più di 2.400 metri sul livello del mare, i primi progetti ad essere installati e gestiti negli altipiani peruviani in una posizione geograficamente strategica per le sue eccezionali condizioni climatiche. La zona, infatti, gode di circa 5 mila ore nette di vento all'anno. La realizzazione di questi due progetti fa parte dell'ambizioso piano del governo peruviano di coprire il 60 per cento del fabbisogno energetico del Paese utilizzando energia pulita entro il 2025, nonché di elettrificare le aree di difficile accesso del Paese. (Res)