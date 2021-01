Business news: Brasile, esportazioni carne suina superano volume di 1 milione di tonnellate nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne suina dal Brasile hanno raggiunto il record di 1,02 milioni di tonnellate nel 2020, in aumento del 36,1 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa), sottolineando che i ricavi delle spedizioni di carne hanno raggiunto i 2,27 miliardi di dollari, con un incremento del 42,2 per cento rispetto al 2019. Considerando solo il mese di dicembre, le esportazioni hanno totalizzato 80.300 tonnellate, in aumento del 5,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, mentre i ricavi sono aumentati del 4,1 per cento, raggiungendo i 191,2 milioni di dollari. (segue) (Res)