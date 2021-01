Business news: Messico, Banca centrale, ripresa economica sarà graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha avvertito che la ripresa economica del paese sarà graduale e prolungata, in quanto la crescita prevista per il 2021 e 2022 non riuscirà a compensare le perdite subite nel 2020. Nella minuta della riunione di metà dicembre, che ha confermato il tasso di sconto al 4,25 per cento, l’istituto finanziario scrive che le previsioni di crescita per i prossimi due anni saranno moderate, nell’ordine del 3,4 per cento, mentre per l’anno appena concluso si stima una contrazione del 9 per cento. Secondo le stime degli economisti l’attività economica potrebbe impiegare vari anni prima di tornare ai livelli del 2019 e il vaccino non cambierà il panorama nel breve periodo. Per quanto riguarda l’inflazione, l’organismo prevede per il prossimi 24 mesi un livello intorno al 3 per cento. (Res)