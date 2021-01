© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Manifestazione di protesta davanti la Regione Lazio dei lavoratori esternalizzati dei Centri per l’Impiego promossa dall'Unione sindacale di base. Il sindacato chiede che "non vengano ridotti diritti, salario e professionalità, in vista del passaggio definitivo dei dipendenti da Capitale Lavoro a LazioCrea". Palazzo della Regione Lazio in via Rosa Raimondi Garibaldi 7. (ore 10) (Rer)