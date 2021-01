Business news: Messico, ministero Finanze, collocati titoli a 50 anni sul mercato di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Messico ha annunciato il primo collocamento di titoli sul mercato Formosa di Taiwan, operazione parte di una strategia di diversificazione degli investimenti e di ingresso in nuovi mercati. Si tratta di titoli a 50 anni per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari, con rendimento al 3,75 per cento. L'operazione, fa sapere il ministero in una nota, è stata sviluppata simultaneame3nte sulla Borsa valori di Taipei e di Lussemburgo. Circa il 48 per cento dell'emissione è stata assegnata a dieci portafogli sul mercato Formosa e il resto a investitori stranieri. Il collocamento ha riscosso una domanda massima di circa 10 miliardi di dollari, circa 3,33 volte l'ammontare offerto, con il coinvolgimento di 210 investitori istituzionali. (Res)