Vaticano: Papa, oggi prevale cultura dello scarto, aborto problema di etica umana non religioso

- Oggi quella che prevale è la cultura dello scarto, si “si scartano i bambini non volendoli o mandandoli al mittente quando si vede che hanno qualche malattia, si cancellano dalla vita”. Lo ha dichiarato papa Francesco in un’intervista rilasciata al “Tg 5”. “ Il problema dell’aborto non è un problema religioso, ma umano. È un problema di etica umana. Alla terza settimana, quasi la quarta, è una vita umana. È giusto cancellare una vita umana per risolvere un problema qualsiasi esso sia? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema?”, ha osservato Papa Francesco. (segue) (Res)