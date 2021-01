Business news: Cile, Banca mondiale prevede crescita del pil del +4,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) prevede per il Cile una crescita del pil del +4,2 per cento nel 2021. E' quanto afferma il rapporto sulle prospettive dell'economia globale. La stima mantiene i pronostici del precedente rapporto di giugno dove la ripresa veniva "subordinata ad un efficace contenimento della pandemia che possa consentire una graduale riduzione degli incentivi e della spesa". L'impatto della pandemia e la forte crisi sociale scoppiata a fine del 2019 dimostrano secondo la Bm "l'importanza di rafforzare una crescita equa aumentando la produttività e riducendo le disparità di opportunità pur mantenendo una sana gestione macroeconomica". Invariata la proiezione anche per l'anno appena trascorso. La Bm stima infatti per il 2020 un calo complessivo del pil del 6,3 per cento. (Res)