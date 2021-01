© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo Dpcm le misure esistenti, come per esempio il coprifuoco alle 22 e il divieto di spostamento tra le regioni, verranno confermate. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a "Che tempo che fa" su Rai3. "Non è il tempo di allargare, ma di stringere ancora", aggiunge il ministro. (Rin)