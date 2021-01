Covid: Speranza, le misure restrittive funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive funzionano: abbiamo portato in zona arancione 5 regioni che rappresentano il 40 per cento della popolazione italiana. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, a "Che tempo che fa". "C'è una fase di recrudescenza in tutti i paesi europei: le misure restano fondamentali. Durante le vacanze di Natale abbiamo applicato misure robuste e dobbiamo continuare a farlo", aggiunge il ministro. (Rin)