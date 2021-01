Business news: Brasile, vendite veicoli diminuite del 26 per cento nel 2020, peggior risultato dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli nuovi in Brasile sono diminuite del 26,16 per cento nel 2020. Lo riferisce l'Associazione dei concessionari di autoveicoli (Fenabrave) in occasione della pubblicazione dei risultati per l'anno appena concluso, sottolineando che si è trattato del primo calo delle vendite in 4 anni e del più grande calo annuale dopo il record negativo del 2015 (26,55 per cento). Per Fenabrave i dati riflettono gli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia. Complessivamente sono stati immatricolati 2.058.315 veicoli tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Nel 2019 sono state immatricolate 2.787.618 unità. (Res)