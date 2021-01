© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 11 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 460m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: ghiaccio.Piemonte: aumenta la pressione atmosferica, garanzia di una bella giornata soleggiata su tutte le regioni nord-occidentali. Ampi spazi di sereno, con solo qualche foschia all'alba non esclusa sulle basse pianure piemontesi. Gelate diffuse, clima invernale. Venti deboli salvo una tramontana ancora vivace sulla Liguria, con mare mosso al largo. (Rpi)