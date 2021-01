Siria: Francia esprime preoccupazione per “rinascita” Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha espresso forte preoccupazione per la “rinascita” dello Stato islamico nelle aree desertiche al confine tra Siria e Iraq. “La Francia ritiene che Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e della Siria) sia ancora presente. Possiamo persino parlare di una forma di rinascita di Daesh in Siria e Iraq”, ha dichiarato la ministra della Difesa francese, Florence Parly, in un’intervista trasmessa dalle emittenti “France Inter” e “France Info Tv”. Nell’intervista, la Parly ha sottolineato che i militari francesi rimangono mobilitati all'interno della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti. (segue) (Res)