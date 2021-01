Siria: Francia esprime preoccupazione per “rinascita” Stato islamico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Parly, l'organizzazione, che negli ultimi anni ha rivendicato la responsabilità di molteplici attacchi sul suolo europeo, "si sta ricostituendo anche in Iraq”. “Quindi Daesh non viene sradicato nel Levante. Questo è il motivo per cui siamo ancora lì, attraverso azioni di addestramento e attraverso i nostri caccia ", con quattro Rafale impegnati nella coalizione internazionale, ha aggiunto la ministra della Difesa francese. (segue) (Res)