Siria: Francia esprime preoccupazione per “rinascita” Stato islamico (4)

- In queste settimane lo Stato islamico ha amplia la sua presenza nella regione di Badia, al confine con l’Iraq, come confermato dall’attacco condotto ieri contro milizie alleate dell’esercito siriano in cui avrebbero perso la vita, almeno sette combattenti filo governo. Fonti dell’agenzia di stampa irachena “Shafaq News” hanno sottolineato che violenti scontri tra lo Stato islamico e le forze siriane avrebbero permesso al gruppo terroristico di riprendere il controllo delle aree di Shakoziya e al Rahjan nella regione desertica detta Badia, nel governatorato di Hama, vicino al confine con l’Iraq. La regione, vicino al confine con l'Iraq, era un tempo una roccaforte del gruppo jihadista. La scorsa settimana, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha riferito che uomini armati dello Stato islamico hanno teso un agguato contro un autobus che trasportava militari governative nell'area di Wadi al Azib nella provincia di Hama. L'imboscata ha provocato la morte di otto soldati, quattro combattenti alleati e tre civili, ha riferito l'Osservatorio. Lo scorso 30 dicembre, lo Stato islamico ha rivendicato l’imboscata condotta sempre contro un autobus nella provincia di Deir ez Zor che ha ucciso almeno 37 soldati siriani. (segue) (Res)