Governo: Anastasi (M5s), portare avanti tavoli crisi aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un particolare fondamentale che a qualcuno sta sfuggendo in queste ore. Una crisi di governo ora metterebbe seriamente a rischio tutti quei tavoli di crisi aziendali che il Mise deve portare avanti nelle prossime settimane". Così in una nota il capogruppo M5s in commissione industria, commercio e turismo al Senato, Cristiano Anastasi. "Qui parliamo non solo del tessuto produttivo del Paese ma della vita e del lavoro di migliaia di persone e famiglie. A circa un anno dall’inizio della pandemia - aggiunge l'esponente del M5s - la politica si trova davanti a scelte necessarie e obbligate dove non può lasciare spazio a teatrini di ogni genere. Siamo in un momento storico molto delicato in cui serve uno stacco di reni deciso per ridare slancio all'industria italiana. Davanti a uno scenario simile, il Ministero dello Sviluppo Economico deve poter continuare il suo lavoro affinché si arrivi alla soluzione di quanti più dossier aperti. Andiamo avanti, senza ostacoli, con l’ottimo lavoro svolto finora. Sia chiaro a tutti: non ci possiamo permettere rallentamenti. Abbiamo davanti il futuro del nostro Paese”, conclude Anastasi.(Com)