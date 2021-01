Arabia Saudita: Bin Salman presenta progetto The Line nella città di Neom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della compagnia "Neom", ha annunciato il lancio di "The Line" nella città saudita che porta il nome della compagnia e che è un modello di società urbana del futuro. The Line includerà comunità cognitive e interconnesse potenziate con intelligenza artificiale su un arco di 170 chilometri all'interno di un ambiente senza rumore o inquinamento, privo di veicoli e congestione, e una risposta diretta alle sfide dell'urbanizzazione che ostacolano il progresso dell'umanità, come infrastrutture fatiscenti, inquinamento ambientale e proliferazione urbana e demografica. The Line mira esattamente a raggiungere gli obiettivi del piano Vision 2030, un ambizioso programma progettato per diversificare l'economia del Regno, e creerà direttamente circa 380 mila opportunità di lavoro e contribuirà con 180 miliardi di riyal (48 miliardi di dollari) al prodotto interno lordo del paese entro il 2030. “Nel corso dei secoli, le città sono state costruite per proteggere le persone negli spazi ristretti e, dopo la rivoluzione industriale, le città sono state costruite per mettere la macchina, l'auto e la fabbrica davanti alle persone. Città che affermano di essere le migliori al mondo, in cui le persone trascorrono anni della loro vita per spostarsi, e questo periodo raddoppierà nel 2050 e un miliardo di persone sarà sfollato a causa delle elevate emissioni di carbonio e dell'innalzamento del livello del mare", ha affermato il principe ereditario di Riad. “Perché accettiamo di sacrificare la natura per il bene dello sviluppo? Perché sette milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento? Perché perdiamo un milione di persone all'anno a causa di incidenti stradali? E perché accettiamo che gli anni della vita di una persona siano sprecati nel trasporto?" ha aggiunto il principe ereditario. "Dobbiamo rinnovare il concetto di città nelle città del futuro. Oggi, in qualità di Presidente di Neom, vi presento The Line, una città che preserva il 95 per cento della natura nelle terre di Neom, zero automobili, zero strade e zero emissioni di carbonio". Le comunità The Line saranno gestite interamente facendo affidamento a tecniche di intelligenza artificiale per facilitare la comunicazione con gli esseri umani in un modo che consenta loro di anticipare e interagire con capacità senza precedenti, risparmiando così tempo ai residenti e alle aziende. Il principe ereditario saudita Bin Salman ha annunciato il lancio del progetto Neom nel 2017. La città è posizionata per diventare una città high-tech, di nuova generazione e un centro globale per l'innovazione, il commercio e la creatività nel Regno.(Res)