Fisco: Zanichelli-Chiazzese (M5s), stime corrette, cittadini riceveranno quanto stabilito

- "I dati confermano che le stime relative al cashback erano corrette e i cittadini riceveranno esattamente quanto stabilito in base alle spese effettuate nel periodo sperimentale di dicembre con moneta elettronica. Le polemiche degli ultimi giorni apparse su numerose testate, ancora una volta, si sono rivelate prive di fondamento e assolutamente strumentali". E' quanto affermato, in una nota, dai deputati del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli e Giuseppe Chiazzese. "A giudicare dai numeri, l'operazione chashback, già al suo avvio, in fase di sperimentazione, ha prodotto ottimi risultati. I partecipanti, identificati tramite l'identità digitale, che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni sono stati più di 3 milioni e riceveranno il 100 per cento della cifra accumulata, e cioè pari al 10 per cento del valore delle spese effettuate con moneta elettronica. Siamo certi che - aggiungono i due deputati del M5s - entrando a regime, l'iniziativa porterà esiti ancora più significativi per i cittadini e per l'economia del Paese contribuendo alla digitalizzazione e all'uso della moneta elettronica e tracciabile". (Com)