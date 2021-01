Paesi Bassi: Hoekstra (Cda), difficile pensare a coalizione di governo con Pvv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la formazione centrista olandese Appello cristiano democratico (Cda) è difficile immaginare di poter formare una coalizione di governo con i sovranisti del Partito per la libertà (Pvv) dopo le elezioni di marzo. Lo ha affermato il leader de facto del Cda e attuale ministro delle Finanze olandese, Wopke Hoekstra, intervistato dall'emittente "Wnl" e commentando la piattaforma programmatica presentata proprio ieri dal Leader del Pvv, Geert Wilders. Il programma del partito di estrema destra "non è una raccomandazione a lavorare insieme", ha detto Hoekstra, aggiungendo che il Cda potrebbe governare solo con "partiti che prendono seriamente lo stato di diritto e lo sostengono pienamente". Il rappresentante del governo olandese ha infine denunciato le modalità con cui il Pvv tratta i temi della religione e della cultura delle minoranze. (segue) (Beb)