Paesi Bassi: Hoekstra (Cda), difficile pensare a coalizione di governo con Pvv (3)

- Sul tema dell'Unione europea, il partito sovranista propone di “prendere il controllo dei nostri soldi”, eventualmente portando i Paesi Bassi a uscire dall'Ue. Anche le trasmissioni pubbliche dovrebbero essere abolite, afferma il partito. Inoltre, molte più risorse dovrebbero andare all'assistenza sanitaria, ad esempio, per un aumento sostanziale dei servizi e dei salari del personale medico e ospedaliero. Si devono aggiungere anche decine di migliaia di operatori sanitari, comprese decine di migliaia di nuovi posti nelle case di cura, secondo il programma del Pvv. Nuovi agenti di polizia dovrebbero entrare nei ranghi, fino a 10 mila, mentre l'esercito dovrebbe essere schierato "dove necessario" per "tenere sotto controllo le strade dei Paesi Bassi". Il Pvv si oppone ancora alle modifiche al sistema pensionistico. L'età della pensione statale dovrebbe essere ridotta a 65 anni, sostiene il documento del partito, che propone anche un risarcimento del 100 per cento agli imprenditori vittime della crisi del coronavirus. (Beb)