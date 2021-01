Honduras: in carte Usa accuse narcotraffico contro Hernandez, per presidenza “false al 100%”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Documenti della Procura federale di New York, Distretto meridionale, contengono gravi accuse contro il presidente dell’Honduras, Juan Orlando Hernandez, che avrebbe ricevuto milioni di dollari da trafficanti di droga in cambio di un aiuto all’esportazione di cocaina negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano “The Wall Street Journal”. Le accuse sono contenute nel fascicolo riguardante Geovanny Fuentes Ramirez, un presunto trafficante arrestato a marzo a Miami e in carcere a New York in attesa di processo per traffico di droga e di armi. Nelle carte della procura Hernandez non viene espressamente nominato, ma chiamato CC-4, ovvero co-cospiratore numero 4, ma è identificabile per il titolo di presidente e per il riferimento al fratello Antonio, condannato nel 2019 dal tribunale distrettuale di New York per traffico di droga, possesso di armi da fuoco e falsa testimonianza. Al presidente Hernandez viene attribuita la volontà – in una presunta dichiarazione a Fuentes Ramirez, sospettato di aver gestito un laboratorio che produceva centinaia di tonnellate di cocaina al mese – di “spingere la droga nel naso dei gringos” inondando di cocaina il mercato statunitense. Non è la prima volta che il capo di Stato honduregno viene toccato da sospetti, benché non sia stato destinatario di alcuna imputazione: il capo di Stato, infatti, venne menzionato in testimonianze rese durante il processo a carico del fratello. (segue) (Mec)