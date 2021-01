Honduras: in carte Usa accuse narcotraffico contro Hernandez, per presidenza “false al 100%” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza dell’Honduras, su Twitter, ha definito “la versione secondo cui il presidente Juan Orlando Hernandez abbia presumibilmente accettato denaro dalla droga da un Geovanny Daniel Fuentes Ramíiez, o dato protezione o coordinamento a trafficanti di droga, è falsa al cento per cento, e sembra essere basata su bugie di criminali confessi in cerca di vendetta”. “Questa e altre accuse opportunistiche perdono vigore a causa del fatto schiacciante che durante l'amministrazione Hernandez, il traffico di coca attraverso l’Honduras è sceso dall’87 al quattro per cento dal 2013 al 2019, come riconosciuto dalle pubblicazioni del Dipartimento di Stato (Incrs) di quegli anni”, prosegue l’account della Casa Presidencial. La presidenza, inoltre, sul suo sito ha ricordato che dal 2013, quando si è insediato per la prima volta Hernandez (poi rieletto nel 2017), al 2020 sono stati estradati 23 signori della droga, smantellati 25 laboratori, distrutte 295 piste aeree clandestine e arrestate per traffico di droga 7.104 persone. Inoltre, sono state sequestrate oltre 23 tonnellate di cocaina e 195 mila libbre di marijuana e sono state distrutte 227 mila piante di coca e oltre tre milioni di piante di canapa. (Mec)