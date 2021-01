© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 11 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e V. Odg: Regolamento comunale n. 366 "regolamento feste di via". Proroga regime transitorio per edizioni del primo semestre 2021.Ore 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 9:30, Videoconferenza, audizione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco. Segue, alle ore 10:15, riunione in seduta ordinaria.ore 11:30, Videoconferenza, riunione del gruppo di lavoro della IV Commissione.ore 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)