Egitto-Giordania: incontro tra ministri Esteri, focus su questione palestinese e crisi regionali

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi l’omologo e vicepremier giordano Ayman Safadi, alla viglia dell’incontro quadripartito tra Egitto, Giordania, Germania e Francia che si terrà domani al Cairo per rilanciare gli sforzi volti a porre fine all'attuale situazione di stallo nei colloqui di pace israelo-palestinese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Nel colloquio, Shoukry e Safadi hanno affrontato anche lo stato dei rapporti tra i due Paesi e la cooperazione bilaterale. "Durante l’incontro le parti hanno riscontrato una visione comune sugli sviluppi regionali e internazionali, in particolare le crisi in corso in Siria, Libia e Yemen", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez. Safadi e Shoukry hanno sottolineato la necessità di fermare gli “interventi distruttivi stranieri” nei Paesi arabi. Durante l’incontro i due responsabili della diplomazia di Egitto e Giordania hanno anche sottolineato l'importanza di raggiungere soluzioni pacifiche alle crisi regionali secondo le considerazioni della sicurezza nazionale araba nel quadro dell'unità dei territori della regione, arginando lo spargimento di sangue tra i Paesi della Lega araba. Shoukry e Safadi hanno inoltre ribadito la necessità di respingere risolutamente la minaccia del terrorismo, indipendentemente dalla sua fonte o dalle sue motivazioni.(Cae)