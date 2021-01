Iran-Corea del Sud: viceministro Esteri Seul a Teheran dopo sequestro petroliera sudcoreana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 gennaio la marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana ha sequestrato la nave cisterna Hankuk Chemi con l’accusa di inquinamento marino. Seoul ha chiesto il rapido rilascio della petroliera e dei suoi venti membri di equipaggio di nazionalità sudcoreana, indonesiana, vietnamita e birmana. Secondo l'agenzia sudcoreana “Yonhap”, Choi è andato in Iran "per negoziare il rapido rilascio" della barca e del suo equipaggio. Ma secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saïd Khatibzadeh, "l'oggetto principale" della visita del viceministro sudcoreano, pianificata da tempo, e delle delegazione di diplomatici di Seul che lo ha preceduto a Teheran è mirata a colloqui su come consentire all’Iran di accedere ai circa 7 miliardi di dollari attualmente congelati nelle banche sudcoreane a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l’Iran. (segue) (Res)