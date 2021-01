Business news: Brasile, Campos Neto eletto miglior banchiere centrale del 2020 da "Financial Times"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, è stato indicato come migliore banchiere centrale dell'anno dalla rivista britannica specializzata in finanza "The Banker" del quotidiano britannico "Financial Times". Il premio "Central Banker of the Year", alla sua settima edizione, premia i funzionari che hanno stimolato con successo la crescita e contribuito significativamente per stabilizzare l'economia dei loro paesi. Campos Neto è stato premiato nella categoria Global and Americas. Nelle motivazioni la rivista menziona che pochi paesi sono stati colpiti dalla nuova pandemia di coronavirus tanto duramente quanto il Brasile sottolineando che, mentre all'inizio del 2020 le aspettative erano che l'economia della più grande economia dell'America latina si sarebbe contratta del 9 per cento, le proiezioni erano state poi riviste alla fine dell'anno con un miglioramento "drastico". (Res)