Business news: Ecuador, esportazioni prodotti agricoli aumentate 12 per cento nel 2020

- Il volume delle esportazioni di prodotti agricoli in Ecuador è aumentato del 12 per cento nel 2020, rispetto al 2019, mentre le importazioni sono diminuite del 2 per cento. Lo riferisce il ministro dell'Agricoltura, Xavier Lazo, sottolineando i dati positivi della bilancia commerciale agricola dell'anno appena concluso, nonostante le difficoltà economiche generate soprattutto a causa dalla pandemia di Covid-19. "L'Ecuador è una potenza agricola che grazie alla produzione di materie prime, all'industria agricola e alle esportazioni può non soltanto sostenere la dollarizzazione ma può addirittura ottenere ricchezza e contribuire alla trasformazione del settore rurale", ha affermato il ministro Lazo. (Res)