Business news: Cile, attività economica in aumento a novembre dopo otto mesi di contrazione

- L'economia cilena ha registrato un +0,3 per cento a novembre rispetto allo stesso mese del 2019. E' quanto risulta dall'Indice mensile dell'attività economica (Imacec) della Banca centrale (Bcc), secondo cui l'impatto positivo dell'allentamento della quarantena oltre allo stimolo prodotto dal primo prelievo del 10 per cento dei fondi pensione sono stati all'origine della leggera ripresa della crescita economica registrata nell'undicesimo mese dell'anno. Si tratta della prima volta che appare il segno positivo nell'Imacec dopo otto mesi consecutivi in terreno negativo. Il mese di novembre ha segnato un miglioramento dell'1,1 per cento anche rispetto al mese precedente. Secondo la Bcc il risultato positivo è dovuto in particolare alla crescita del commercio, che da solo ha registrato un incremento del 15,3 per cento su anno. A moderare l'impatto della ripresa è invece la persistente situazione di stallo del settore dei servizi (-2,3 per cento) e di quello della produzione di beni (-3,6 per cento). Il dato globale dell'Imacec è sensibilmente migliore inoltre delle aspettative del mercato che proiettavano per novembre un +0,2 per cento. (Res)