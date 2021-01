Business news: Messico, rimesse da record, quasi 37 miliardi di dollari in arrivo da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e novembre del 2020 il Messico ha registrato la cifra record di 36,9 miliardi di dollari per le rimesse, in aumento del 10,9 per cento sullo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di novembre, si evince dal rapporto stilato dalla banca centrale (Banxico), il totale dei soldi inviati dai messicani all'estero ha toccato quota 3,38 miliardi di dollari, il 15,6 per cento in più sullo stesso mese dell'anno precedente: un incremento inferiore solo al +22,5 per cento ottenuto nel 2018. Secondo stime di analisti consultati dal quotidiano "El Financiero", a fine anno l'importo totale potrebbe toccare la cifra di 40 miliardi di dollari. Il motivo di queste cifre record, pure nella delicata congiuntura causata dalla pandemia del nuovo coronavirus, viene principalmente rintracciato nell'aumento del lavoro per i messicani negli Usa, grazie principalmente alle poderose misure di sostegno fiscale ai salari. Non meno rilevanti le condizioni create dal tasso favorevole di cambio sul dollaro e dalla limitazione degli spostamenti attraverso la frontiera nord, per la pandemia, con il conseguente aumento degli invii di denaro. (Res)