Lombardia: Fratoianni (Leu) a Salvini, Lombardia modello sanitario? Tacere è scelta migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Definire la Lombardia un modello sanitario, come ha fatto oggi Matteo Salvini, è un insulto all'intelligenza oltre che all'evidenza delle cose." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Come si è visto smantellare la sanità del territorio e privatizzare la sanità - prosegue l'esponente di Leu - ha reso quella regione assai più fragile di fronte alla pandemia. Il numero enorme di lutti che la hanno segnata ne è un tristissimo esempio." "A volte tacere - conclude Fratoianni - sarebbe la scelta migliore. (Com)