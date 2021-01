Vaccini: Giacomoni (FI), dal commissario insulto all'intelligenza degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani non meritano di essere presi in giro in questo modo. È un insulto nei confronti dell'intelligenza di ognuno ascoltare in TV il Commissario per l'emergenza sostenere che entro marzo il governo sarà in grado di vaccinare 6 milioni di cittadini, come se fosse un gran risultato, in realtà vuol dire che per quella data solo il 10 per cento della popolazione italiana sarà vaccinato e questo è vergognoso". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Gli italiani – sottolinea – sono 60 milioni e per vaccinarmi servono 120 milioni di dosi. L'obiettivo di un governo serio che ha a cuore la salute dei suoi cittadini ed anche la crescita economica è quello di vaccinarli tutti entro l'estate. Loro invece vendono come un successo vaccinarne 6 milioni entro marzo. Il che vuol dire che il 90% degli italiani a quella data non saranno vaccinati, pertanto il Paese non ripartirà. Per risolvere la crisi economica occorre affrontare seriamente l'emergenza sanitaria attivando il Mes sanitario – conclude l'esponente azzurro – per assumere medici, infermieri, operatori sanitari, aprire reperti ad hoc per somministrare, distribuire e acquistare dosi di vaccino sufficienti per vaccinare h24 tutti entro l'estate. Solo così si salva il Paese"(Com)