Milano: Comazzi (FI), congratulazioni a De Corato per ritorno in Consiglio comunale, sua esperienza valore aggiunto

- “Congratulazioni a Riccardo De Corato, vera e propria ‘memoria storica’ di Palazzo Marino che da domani tornerà a sedere sugli scranni del Consiglio comunale. La sua lunga esperienza come vicesindaco di Milano e dentro le istituzioni è un valore aggiunto per il centrodestra, anche in vista delle prossime amministrative”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando il ritorno in Consiglio comunale di Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla Sicurezza. (com)