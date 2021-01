Lazio: Astorre (Pd), dolore per scomparsa ex assessore regionale Ziantoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi unisco al dolore dei familiari e degli amici per la scomparsa di Violenzio Ziantoni, politico originario di Vicovaro che ricoprì incarichi istituzionali nella Regione Lazio nonché nella Democrazia Cristiana come dirigente regionale". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Ziantoni, eletto per tre legislature consigliere regionale del Lazio, ricoprì la carica di presidente dell'Assemblea e di assessore prima agli Enti locali e Assistenza sociale, e successivamente alla Sanità, igiene e igiene ambientale. Alla famiglia, alla comunità di Vicovaro, va il profondo cordoglio - conclude Astorre - e la mia sentita vicinanza". (Com)