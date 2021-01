Libia: ministro Difesa turco Akar ribadisce sostegno Ankara a processo politico libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha incontrato oggi l’omologo libico, Salah Eddine al Namrush a Istanbul nell'ambito degli sforzi per migliorare e rafforzare la cooperazione bilaterale. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa turco. Durante l’incontro, Akar ha ribadito il sostegno della Turchia agli sforzi del Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite per una soluzione politica nel paese. Nel novembre 2019, la Turchia e la Libia hanno firmato due accordi sulla cooperazione in materia di sicurezza e sui confini marittimi. La Turchia ha sostenuto il Gna nel respingere l’offensiva dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), del generale Khalifa Haftar, e oggi vanta una presenza militare stabile in Tripolitania.(Tua)