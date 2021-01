Serbia: segretario Salute, entro dieci giorni completata prima fase vaccinazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro dieci giorni le autorità della Serbia prevedono di completare le attività di vaccinazione per gli operatori sanitari e i lavoratori delle case di cura per anziani. Lo ha affermato il segretario alla Salute serbo Mirsad Djerelek, spiegando che nel periodo in questione potrebbe venire completata nel Paese la prima fase di vaccinazione, con 720 mila persone che avranno ricevuto la dose dei vaccini Pfizer-BioNTech o Sputnik V. Successivamente, come spiegato da Djerelek, il programma passerà alla fase successiva, in cui le dosi verranno somministrate a tutti i cittadini di età superiore ai 75 anni e alle persone sopra i 64 anni che soffrono di comorbidità. (Seb)