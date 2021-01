Covid: D'Incà, nuovo scostamento e Recovery il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un nuovo scostamento di bilancio e serve il prima possibile per poter erogare nuovi ristori alle categorie in difficoltà come, ad esempio, ai gestori di impianti sciistici e agli operatori della montagna, agli alberghi, bar e ristoranti, alle realtà imprenditoriali che vivono di turismo e che quest’anno sono state molto penalizzate. Serve chiudere la partita del Recovery Plan per far arrivare il prima possibile i 209 miliardi dell’Europa e far ripartire il Paese". Lo scrive in un post il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.(Rin)