Lazio: FI giovani, Zingaretti spreme i cittadini in cambio di servizi scadenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno la Regione Lazio "vince il triste primato per l’aliquota Irpef più alta d’Italia. Neanche la pandemia e la crisi economica hanno convinto il presidente Zingaretti e la sua sinistra maggioranza a desistere dal mettere le mani nelle tasche dei cittadini laziali già pesantemente penalizzati". Lo dichiara in una nota il coordinamento regionale del Lazio di Forza Italia giovani. "Tutto questo senza contare che gli sgravi fiscali promessi sono irrisori e che, ancora oggi, i cittadini del Lazio pagano la famosa tassa sulla sanità che sarebbe dovuta sparire automaticamente alla fine del commissariamento, l’ennesima presa in giro da parte dell’amministrazione regionale - si legge nella nota di FI -. È chiaro dunque che la domanda sorge spontanea: perché una tassazione tanto elevata dato che i servizi pubblici offerti dalla Regione Lazio sono drammaticamente scadenti in ogni loro aspetto? Dall'istruzione fino alla sanità passando per le funzioni più basilari della pubblica amministrazione non c’è nulla che funzioni come dovrebbe. Il modello Zingaretti può essere quindi sintetizzato così: le tasse più alte d’Italia per i servizi pubblici peggiori d’Europa", conclude il coordinamento regionale del Lazio di Forza Italia giovani.(Com)