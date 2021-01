Scostamento: D'Incà, serve collaborazione di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come già successo in passato, per gli scostamenti di bilancio serve la collaborazione di tutti perché, come dico da sempre, aiutare i nostri concittadini non è un’attività che ha un colore politico". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Ci sarà un tempo in cui potremo occuparci della politica dei partiti, ma adesso servono unità e collaborazione per dare delle risposte concrete, aggiunge il ministro.(Rin)