Mes: Bernini (FI), utilizzarlo subito per vaccinazione di massa

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini “il tira e molla nella maggioranza sul Mes sta superando ogni limite, anche perché si incrocia con la delicatissima fase della vaccinazione anti Covid che andrà assolutamente intensificata". "Forza Italia - prosegue la senatrice azzurra - chiede fin da giugno di attivare quelle risorse, che erano necessarie anche prima ma ora diventano indispensabili per attrezzare il sistema sanitario a una campagna vaccinale a tappeto mentre si teme l’arrivo della terza ondata pandemica. Ogni giorno perso in una contesa tutta ideologica costituisce un danno enorme per il Paese. Una decisione sul Mes va dunque presa subito, prima di presentare all’Europa il Recovery Plan, per convogliare i miliardi destinati alla sanità al rilancio del sistema produttivo”, conclude Bernini. (Com)