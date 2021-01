Francia: ministra Difesa Parly, Turchia non si comporta come un alleato Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ormai mesi che la Turchia "non si comporta come un alleato" nella Nato. Lo ha affermato oggi a "France Inter" la ministro della Difesa francese Florence Parly. "Formalmente, la Turchia è un membro dell'Alleanza atlantica, ma il Paese non si è comportato come un alleato per mesi e lo abbiamo reso noto", ha detto la ministra. "Abbiamo reso ancora più chiaro che manovre ostili erano state effettuate contro una nave francese nel Mediterraneo", ha aggiunto Parly. "Da allora le cose sono cambiate. All'inizio di dicembre c'è stato un intervento del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, nel quadro della riunione dei ministri degli Esteri della Nato, che ha anche espresso la sua disapprovazione per il comportamento della Turchia". Parly ha precisato come ci sono già state "sanzioni prese dagli europei a dicembre e il presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan avrebbe rilasciato dichiarazioni secondo le quali vorrebbe riprendere i suoi rapporti con l'Unione europea in un tono diverso". "Ora le parole devono essere seguite dall'azione", ha detto. La Turchia si è infatti detta pronta a "normalizzare" i suoi rapporti con la Francia se sarà "sincera", tramite i suoi rappresentanti diplomatici. (Frp)