Covid: P. De Luca (Pd), Italia prima in Europa per somministrazione vaccini

- "L'Italia è il primo Paese d'Europa per vaccini anticovid somministrati finora. Un risultato straordinario". Così sui social Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche dell'Unione europea. "C'è anche un'altra notizia importante - continua il deputato dem - la Campania è la prima Regione in Italia come percentuali di dosi di vaccino somministrate. Sono state esaurite in pochi giorni tutte le quantità ricevute. I fatti, come al solito, contano più delle parole e della propaganda". "Il traguardo è stato raggiunto - prosegue De Luca - grazie alla tenacia, alla forza, alla responsabilità degli operatori sanitari e di chi ha reso possibile uno sforzo organizzativo davvero immane. Adesso sarà importante continuare su questa strada in Italia e in Campania, perché abbiamo un solo strumento per sconfiggere il Covid: il vaccino. Speriamo allora - conclude l'esponente dem - che tutte le forze politiche di maggioranza comprendano fino in fondo la delicatezza del momento che stiamo attraversando ed assumano la responsabilità di evitare di far piombare il Paese in una crisi al buio che sarebbe devastante e pericolosa per le nostre comunità". (Com)