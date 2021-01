Roma: Giannini (Lega), Raggi ridicola, solo ora si ricorda dei parchi dopo anni di degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi, agli sgoccioli del suo mandato, si ricorda dei parchi cittadini ma lo fa dopo cinque anni di completo degrado e abbandono del verde pubblico". Lo dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. "Il suo atteggiamento è ridicolo. Come i romani sanno bene, infatti, la Giunta Raggi non ha fatto alcunché per mantenere il decoro dei giardini della città che sono abbandonati al loro destino - aggiunge Giannini -. La sindaca cerca di limitare i danni a ridosso delle elezioni, ma basta una passeggiata in un qualsiasi parco o giardino della città per rendersi conto della sua completa incapacità amministrativa". (Com)