Fisco: Bernini (FI) su cashback, trionfalismo governo del tutto ingiustificato

- “Il trionfalismo del governo sulla sperimentazione del cashback è del tutto ingiustificato: a fronte di un costo esorbitante per le casse dello Stato – oltre 4 miliardi e mezzo - gli incentivi si sono infatti rivelati del tutto irrisori, e hanno riguardato operazioni che in gran parte avvenivano già con la moneta elettronica". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Che il cashback e la lotteria degli scontrini siano gli strumenti per eliminare l’evasione fiscale, poi, è un’illusione propagandistica, perché non colpiscono né i grandi evasori che utilizzano circuiti molto più sofisticati, né il lavoro nero dove si annida una sacca considerevole di transazioni che sfuggono al fisco. Per cui - conclude la senatrice azzurra - l’eliminazione del contante è solo un retaggio ideologico di questa maggioranza che non raggiungerà l’obiettivo e penalizzerà gli anziani”. (Com)