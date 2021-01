Abruzzo: sindacato Snals, “non aprite quelle scuole” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta", suggerisce il massimo dirigente Snals", ribadiamo che la campagna vaccinale dovrebbe essere anticipata per il personale della scuola e per gli studenti, prima di pensare ad una ripresa dell'intero sistema con una certa sicurezza, non dimenticando che già il 60 per cento degli alunni frequentano regolarmente nel primo ciclo. Osserviamo anche che i danni provocati dalla mancata presenza a scuola sono almeno pari, in questa situazione di incertezza, a quelli provocati da una organizzazione temporanea e alternata della didattica che genera ansie e confusione tra alunni e docenti. Infine registriamo, di nuovo, che gli apparati politici e amministrativi hanno ignorato l'interlocuzione con le forze sociali, nella nostra Regione in modo particolare. Non è certo questo un buon segno", conclude Carlo Frascari," in vista delle sfide che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni per costruire un sistema di istruzione più forte e capace di rispondere alle complesse esigenze dei nostri giovani". (Gru)